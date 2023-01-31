Kahramanmaraş’ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Andırın-Kadirli karayolu üzerinde meydana geldi. T.B. (64) idaresindeki 01 AKZ 13 plakalı otomobil, Harboğazı mevkinde virajı alamayarak yaklaşık 20 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada sürücü ile yolcu konumda bulunan Sevgül Büyükekiz ve torunu M.B. (5) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, araçtan çıkardıkları yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Andırın Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralılardan 58 yaşındaki Sevgül Büyükekiz, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan iki kişinin tedavileri sürüyor.