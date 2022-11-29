İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.

Vali otobüs kazasında yaralanan yolcuları hastanede ziyaret etti

Vali otobüs kazasında yaralanan yolcuları hastanede ziyaret etti

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