Kahramanmaraş’ta şehir genelinde bulvar, cadde, sokak, kavşak ve grup yollarında trafik işaret ve işaretçileri, levhalar, kasisler ve sinyalizasyon sistemlerinin bakımları yapıldığı bildirildi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, deforme olduğu için ulaşımda aksamalara neden olan trafik işaret ve işaretçileri ile sinyalizasyon sistemlerinin bakım ve onarımı noktasında da çalışmalarına devam ediyor. Ulaşım Dairesi Başkanlığı koordinesinde şehir genelinde bulvar, cadde, sokak, kavşak ve grup yollarında trafik işaret ve işaretçileri, levhalar ve kasisler kontrol edilerek deforme olanlar onarılırken, kullanılamayacak hale gelenler ise yenileriyle değiştirildi.

Geçici barınma merkezlerinde trafik güvenliğini sağlamak için de bölgelere kasis ve uyarı levhaları ilave edildi. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada trafikte yaya ve sürücü güvenliğinin sağlanması, ulaşımda meydana gelebilecek aksamaların önüne geçilmesi ve trafik akışının düzenlenmesi noktasında çalışmaların artarak devam ettiği belirtildi.