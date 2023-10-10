Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, yıkım çalışmalarının tamamlandığı Trabzon ve Hükümet Caddeleri ile Azerbaycan ve Zübeyde Hanım Bulvarlarını yeniliyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 6 Şubat depremlerinde yıkımın en yoğun olduğu şehir merkezinde de yenilemelerine başladı. Bulvar ve cadde güzergahlarındaki enkaz kaldırma çalışmalarının tamamlanmasıyla çevre düzenlemelerine Azerbaycan Bulvarı’ndan start verildi. Şehir merkezinin ana güzergahları Trabzon Caddesi, Hükümet Caddesi, Azerbaycan Bulvarı ve Zübeyde Hanım Bulvarı’nı kapsayan proje çerçevesinde yaklaşık 5 kilometre uzunluğundaki arterler refüj, yaya yolu ve asfaltıyla tamamen yenilenecek.

Başlatılan çalışma ile ilgili olarak Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Yaşadığımız afetin ardından üstyapı noktasında da yoğun bir şekilde çalışma gerçekleştiriyoruz. Bu program çerçevesinde yıkım çalışmalarının tamamlandığı şehir merkezimizdeki arterlerde yenileme projemiz başladı. Trabzon Caddesi, Hükümet Caddesi, Azerbaycan Bulvarı ve Zübeyde Hanım Bulvarı’nı kapsayan ve şehir içi ulaşımın önemli arterleri olan bu caddeleri tamamen yeniliyoruz. Ekiplerimiz Azerbaycan Bulvarı’nda refüj imalatına başladı. Hızlı bir şekilde refüj çalışmalarımızı tamamlayıp ardından asfalt ve yaya yolu imalatına başlanacak” ifadeleri kullanıldı.