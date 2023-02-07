Kahramanmaraş’ta yaşanan ve 10 ili etkileyen depremin ardından Kahramanmaraş’ın en işlek caddelerinden birisi olan Trabzon Bulvarı’nda çalışmalar ve hayatını kaybedenler görüntülendi.

Kahramanmaraş’ta yaşanan ve 10 ili etkileyen depremin ardından Kahramanmaraş’ın en işlek caddelerinden birisi olan Trabzon Bulvarı’nda çalışmalar ve hayatını kaybedenler görüntülendi.

6 Şubat günü Kahramanmaraş merkezli ve 10 ilde yıkıma sebep olan depremin ardından Kahramanmaraş’ın en işlek caddelerinden birisi olan Trabzon Bulvarı’nda çok sayıda bina yıkıldı. Bölgede yapılan çalışmalar devam ederken çalışmalar ve deprem nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlar kameralara yansındı.