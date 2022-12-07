Kahramanmaraş’ta 90 günde yapımı tamamlanan Tevfik Kadıoğlu Köprülü Kavşağı, bölgenin trafik yükünü önemli ölçüde rahatlattı.

Kahramanmaraş’ta 90 günde yapımı tamamlanan Tevfik Kadıoğlu Köprülü Kavşağı, bölgenin trafik yükünü önemli ölçüde rahatlattı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı 90 günde tamamlanan Tevfik Kadıoğlu Köprülü Kavşağı, bölgeye önemli bir değer kattı. Bu yıl Haziran ayında temeli atılan ve belirtildiği gibi 90 günlük sürede tamamlanan yatırımla bölgedeki trafik yükü önemli ölçüde rahatladı. Yedikuyular Kayak Merkezi’ne de direkt ulaşım sağlayan arter, peyzaj düzenlemesiyle de bölgeye önemli bir renk kattı. Yaklaşık 80 milyon TL’lik yatırımla tamamlanan projeden bölge sakinleri de büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Tevfik Kadıoğlu Köprülü Kavşağı’nın bölge ulaşımını önemli ölçüde rahatlattığını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Haziran ayında temelini attığımız ve 90 günlük yapım süresinin ardından Eylül ayında trafiğe açtığımız Tevfik Kadıoğlu Köprülü Kavşağı, bölge trafiğini önemli ölçüde rahatlattı. Şehrimizin doğu ve batısıyla direkt bağlantı sağlayan arter aynı zamanda Yedikuyular Kayak Merkezimizin de güzergahı. Bölgedeki hemşehrilerimizden de çok olumlu geri dönüşler alıyoruz. Ulaşım Master Planımız çerçevesinde şehrimizin ulaşım altyapısını güçlendirmeye devam edeceğiz”dedi.