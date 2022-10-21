Kahramanmaraş Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Ali Kurt operasyonunun icrası esnasında terör örgütü PKK mensupları tarafından geçmiş yıllarda kullanıldığı değerlendirilen depo içerisinde çeşitli yaşam malzemesi ele geçirildi.

Zeytinburnu’nda karton bardak imalatı yapılan fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı

Zeytinburnu’nda karton bardak imalatı yapılan fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ekinözü ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek amacıyla operasyon düzenledi.

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