Kahramanmaraş’ta kavurucu sıcaklar sonrası araçlardaki termometreler şehrin plaka kodu 46’yı geçerek 48’e ulaştı.

Türkiye genelinde olduğu gibi sıcaklıklar deprem bölgesi Kahramanmaraş’ta da etkisini artırdı. Depremin merkez üssü Kahramanmaraş’ta vatandaşlar sıcaktan korunmak için ağaç gölgelerine sığındı. Güneşin etkisinden kaçmak isteyen vatandaşlar alışverişlerini tarihi çarşılarda yaptı. Şehirdeki birçok noktada bulunan çeşmelerde vatandaşlar yüzlerini yıkayarak serinlemeye çalıştı. Öğleden sonra etkisini artıran kavurucu sıcak havalar sonrası termometreler şehrin plaka kodu olan 46’yı geçerek 48 derecelere dayandı.

Sıcak havada mısır satmak zorunda olduğunu ifade eden Mustafa Yılmaz, “Günlerimiz sıcak yerimiz de güneşli. Zor günler geçiriyoruz. Deprem alanındayız. Halimize şükrediyoruz” dedi.

Bir fırıncı esnafı ise sıcak havalardan bunaldığını ve sık sık çeşmede kafasını su ile serinlettiğini söyledi.