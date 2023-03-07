Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, ortak kullanım alanlarında 586 personelle temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, ortak kullanım alanlarında 586 personelle temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde temizlik, dezenfeksiyon ve ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinesinde ana cadde, sokak, bulvar, ticaret alanları, cami, çadır ve konteyner kent, hastane gibi ortak kullanım alanlarında yürütülen çalışmalarla halk sağlığının korunması hedefleniyor. 91 araç ve 586 personelle toplamda 658 noktada yürütülen ilaçlama, dezenfeksiyon ve çöp toplama çalışmalarıyla şehir çöp ve atıklardan temizlenerek hem kent estetiği sağlanıyor hem de meydana gelebilecek salgın hastalıkların önüne geçildiği belirtildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, halk sağlığının korunması noktasında temizlik ve ilaçlama çalışmalarının artarak devam edeceği kaydedildi.