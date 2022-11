Bu yıl 9’ncusu düzenlenen Kahramanmaraş Tarım Makineleri Fuarı, kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Türkiye’den ve dünyadan tekstil teknolojisi üreticilerini, tekstilin başkenti Kahramanmaraş’ta 9’ncu kez buluşturacak olan Kahramanmaraş Tarım Makineleri Fuarı, KAFUM’da düzenlenen törenle açıldı.

Kahramanmaraş Tekstil Makineleri Fuarı’nın sektörün önemli paydaşlarını bir araya getirmesinin yanı sıra, Uluslararası Tekstil Zirvesi’nin de (UTZ) eş zamanlı yapılacak olması beklentileri yükseltirken, 71 farklı firma, ürettikleri son teknoloji makineleri ziyaretçilere tanıtacak.

Açılış töreninde konuşan Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Başkanı Şahin Balcıoğlu, “Tekstil ile büyüyen Kahramanmaraş, artık tekstil makineleri de üreten bir kent haline geldi. Bu fuarın bizim için önemi ve özelliği teknoloji her geçen gün gelişiyor, makineler ise her geçen gün yeni bir şeyler ilave ederken insanlık her zaman ileriye doğru koşuyor. Bu ileriye doğru koşmada bizim geride kalma durumumuz oluyor. Son teknoloji ile üretilen makineleri burada tanımak, burada görmek tekstil sektöründe bizim bir adım daha ileriye gitmemizi sağlayacak ve ihracatımıza yeni kalemler ekleyerek şehrimizin ve ülkemizin ekonomisine katkı sağlamış oluyoruz. Bu yüzden bu fuarı biz çok önemsiyoruz. Tekstil kenti olan Kahramanmaraş’ın tekstil fuarının olması çok önemli bir olay” dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ise Kahramanmaraş Tekstil Makineleri Fuarı’nın sadece bölgenin değil dünyanın da tekstil sektörüne ilişkin önemli fuarlarından biri olduğunu ifade etti. Başkan Güngör, “Kahramanmaraş tekstil sektöründe Türkiye’de öncü bir il olduğunu biliyoruz. Bu şehrin tekstil kenti olmasında birçok iş insanımız yoğun çabaları sonrası bu kent buralara kadar gelmiştir. Bugün bu sektörde çok önemli bir aşamaya geldik. Kahramanmaraş’ın ihracatında tekstilin yeri yüzde 80’lere ulaştığını biliyoruz. Kahramanmaraş’ta tekstil alanında daha büyük daha yeni yatırım alanlarını da hayata geçirmiş olacağız. Tekstil sektöründe girdi maliyetlerini azaltmak, tekstil makinelerinin yerli olması ve özellikle bu yerli makinelerin Kahramanmaraş’ta üretilmesini önemsiyoruz. Hatırı sayılır bir yerli makinelere sahibiz ama bu yetmez. Yerli ve milli makinelerin üretilmesi açısından bu fuarların yapılmasını çok önemsiyoruz” diye konuştu.