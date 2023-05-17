Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremler sonrası hasar alan tarımsal sulama kanallarının bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, depremde hasar alan sulama kanallarının da bakım ve onarımını gerçekleştiriyor. Mahalle, Tarım ve Hayvancılık Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalarla, ilk etapta Nurhak ilçesinde Kullar ve Tatlar mahallerinde sulama kanalları yenileniyor. Tarımsal sulama kanallarında meydana gelen tahribatların kısa sürede onarılmasıyla üreticilerin sulama sorunu çözüme kavuşacak.

Çalışmaların tarımsal üretim açısından son derece önemli olduğunu belirten çiftçiler, Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti. Göksun ilçesi Ericek Mahallesi’nde ise altyapısı hazırlanan sulama kanallarının imalatına başlanacak. Mahalle, Tarım ve Hayvancılık Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, tahribatların meydana geldiği sulama kanallarında onarım çalışmalarının ve çiftçiye desteklerin devam edeceği belirtildi.