Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 6 Şubat depremlerinde hasar alan Tarihi Arslanbey Konağı’nın restorasyonuna başladı.

6 Şubat depremlerinin ardından yeni Kahramanmaraş’ın imar ve inşası noktasında tüm alanlarda yatırımlarını sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, asrın felaketinde hasar gören tarihi yapıları yeniden canlandırma çalışmalarına da başladı.

Depremden etkilenen yapıların başında gelen tarihi konakların restorasyonu, kentin kültürel mirasını koruma ve turizmi canlandırma amacıyla titizlikle yürütülüyor. Bu kapsamda, şehrin önemli simgelerinden biri olan Arslanbey Konağı’nın restorasyonuna başlandı. Dulkadiroğlu ilçesi Kurtuluş Mahallesi’nde bulunan ve Milli Mücadele kahramanı Arslan Toğuzata’nın (Arslanbey) konut olarak kullandığı konakta depremin izleri siliniyor.

Tarihi Arslanbey Konağı’nın restorasyonu, Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde alanında uzman ekipler tarafından yürütülüyor. Restorasyon sürecinde konağın özgün mimari özelliklerine sadık kalınarak orijinal yapısının korunması hedefleniyor. Tarihi yapının taş işçiliği, ahşap detayları ve iç mekân süslemeleri gibi unsurlar büyük bir titizlikle ele alınarak, yapıdaki her bir detayın geçmişten geleceğe taşınması amaçlanıyor.

Tarihi Arslanbey Konağı’nda yürütülen çalışmalar, yapının tarihi kimliğini korumanın yanı sıra gelecekte de kültürel miras olarak önemini sürdürebilmesi için gerekli olan modern teknikler ve malzemelerle destekleniyor. Böylece yapının güvenli bir şekilde restore edilerek tarihi dokunun en az müdahaleyle korunması da sağlanmış olacak. Arslanbey Konağı’nın restorasyonu yalnızca tarihi bir yapıyı yeniden hayata döndürmekle kalmayacak aynı zamanda Kahramanmaraş’ın turizmine de önemli bir katkı sunacak. Konağın restore edilmesinin ardından turistik bir cazibe merkezi haline getirilmesi planlanıyor. Yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmesi beklenen Arslanbey Konağı,kültürel turlar, sergiler ve çeşitli etkinliklerle şehre gelen ziyaretçilerin uğrak noktalarından biri haline gelecek. Restorasyonun tamamlanmasıyla birlikte tarihi konak, hem kent sakinlerinin hem de turistlerin kullanımına sunulacak. Böylece şehrin kültürel zenginliği ve tarihi mirası daha geniş kitlelere tanıtılacak, şehrin ekonomisine ve turizm potansiyeline katkı sağlanacak.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Arslanbey Konağı ile sınırlı kalmayarak depremde zarar gören diğer tarihi yapılar için de Bakanlıklarla iş birliği içerisinde kapsamlı bir restorasyon programı başlattı. Şehrin kültürel ve tarihi mirasının korunması amacıyla yapılan bu yatırımlar, kentin kimliğinin yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılmasına katkıda bulunacak. Büyükşehir Belediyesinin tarihi konakların restorasyonuna yönelik çalışmaları şehrin yeniden inşa sürecinin önemli bir parçasını oluşturuyor. Tarihi mekanlarda başlatılan ve planlanan restorasyon sürecinin tamamlanmasıyla birlikte Kahramanmaraş, hem tarihi yapıları hem de modern dokusuyla zengin bir turistik destinasyon haline gelecek.