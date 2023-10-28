Kahramanmaraş’ta yol ortasına bırakılan şüpheli valiz paniğe neden oldu.

Olay, Onikişubat ilçesi Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi’nde meydana geldi. Alparslan Türkeş Bulvarı üzerindeki servis yolunun ortasına bırakılan şüpheli valiz vatandaşlar arasında tedirginlik oluşturdu.

Şüpheli paket ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri bölgeyi kordon altına alarak şerit çekti. Çevrede alınan güvenlik önlemlerinin ardından bomba imha ekipleri olay yerine geldi. Daha sonra şüpheli valiz kontrollü bir şekilde fünye ile patlatıldı. Patlatılmanın ardından inceleme yapan polis ekipleri, valizin içinden kadın kıyafetlerinin çıktığını tespit etti.

Olayın ardından kısa süreli trafiğe kapatılan Alparslan Türkeş Bulvarı yeniden ulaşıma açıldı.