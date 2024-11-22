Kahramanmaraş’ta depremin en çok yara aldığı mahalledeki park sonbaharda ağaç yapraklarının rengarenk olmasıyla kartpostallık görüntü oluşturdu.

Kahramanmaraş’ta, 6 Şubat depremlerinin yıkıcı izleri hâlâ kendini gösterirken doğa, tüm acılara rağmen kendi döngüsünü sürdürüyor. Depremin en çok vurduğu mahalleden biri olan Onikişubat İlçesi’ndeki Şazibey’de yaklaşık 4 bin insan depremde yaşamını yitirdi. Mahalledeki parkta sonbaharda rengarenk olan ağaç yaprakları kartpostallık görüntü oluşturdu. Yıkılmış binaların yanı başında uzanan park sarı, turuncu ve kızıl yapraklarla kaplanmış durumda.