Dulkadiroğlu Belediyesi’nin düzenlediği, deprem şehitlerini anmak ve dayanışma ruhunu güçlendirmek amacıyla hazırlanan “Son 72 Saat” adlı tiyatro gösterisi gala gösterimi, yoğun bir katılımla gerçekleşti.

Deprem konulu tiyatro gösterisi deprem sırasında yaşanan olayları ve insan hikayelerini etkileyici bir şekilde sahneye taşıdı.

Gösteri katılımcılara duygusal anlar da yaşattı. Gösteri sonrası konuşan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, “Deprem, yalnızca binaları değil, hayatlarımızı ve hayallerimizi de derinden etkiledi. Ancak bizler, millet olarak zor günlerde dayanışmanın en güzel örneklerini sergiledik. Bu tiyatro gösterisi, o günlerde yaşanan acıları, insan hikayelerini ve umutlarımızı bizlere yeniden hatırlatacak. Deprem şehitlerimizin aziz hatıralarını yaşatmak ve afetlere karşı bilinçli bir toplum oluşturmak adına üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam edeceğiz” dedi.