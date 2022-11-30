Kahramanmaraş’ta dron ile görüntülenen sis kentin birçok noktasını etkisi altına aldı.

Kahramanmaraş’ta dron ile görüntülenen sis kentin birçok noktasını etkisi altına aldı.

Sabahın erken saatlerinde hava sıcaklığının iyice düştüğü kentte öğle saatlerinin ardından yoğun sis hakim oldu. Görüş mesafesinin azalmasına neden olan sis dron ile görüntülendi. Özellikle kentin yüksek kesimlerinde belirgin olan sis kartpostallık görüntülerin oluşmasına neden oldu. Sisli hava şehirlerarası karayollarında da etkisini artırdı. Kahramanmaraş - Göksun karayolunda görüş mesafesi azaldı.