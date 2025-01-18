Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, karnelerini alan şehit çocuklarına yönelik program düzenledi. Başkan Görgel, “Birbirinden değerli yavrularımızın başarıları bizleri çok sevindirdi. Her biri sadece eğitimdeki başarılarıyla değil karakterleri, duruşları ve insanlıklarıyla da bizleri daima gururlandırıyor. Her biriyle ayrı ayrı iftihar ediyoruz” dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, karne günü dolayısıyla özel bir etkinlik düzenleyerek şehit çocukları ve ailelerini bir araya getirdi. Gerçekleşen programda protokol üyeleri, şehit çocuklarının karne sevincine ortak olarak onlara desteklerini iletti. Şehit çocuklarıyla yakından ilgilenen Başkan Fırat Görgel ve protokol üyeleri, çocuklara çeşitli hediyeler takdim edilerek başarılarını kutladı.

“Yavrularımızla İftihar Ediyoruz”

Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Birbirinden değerli yavrularımızın başarıları bizleri çok sevindirdi. Her biri sadece eğitimdeki başarılarıyla değil karakterleri, duruşları ve insanlıklarıyla da bizleri daima gururlandırıyor. Her biriyle ayrı ayrı iftihar ediyoruz. Ülkemiz bu pırlanta gibi yavrularımızın başarıları ve azmiyle çok daha iyi yerlere gelecek. Bu vesileyle göz aydınlığı tüm yavrularımıza başarılarla dolu eğitim hayatı ve hayırlı ömürler diliyorum” cümlelerini kaydetti.

Vali Mükerrem Ünlüer, “Şehitlerimizin kıymetli aileleri, tüm Türkiye’ye emanet. Bizler de şehitlerimizin emaneti olan kıymetli ailelerimizi daima gözetiyor ve yanında oluyoruz. Bugün de yine hep bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu anlamlı program için Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyorum. Çocuklarımıza da başarılı ve hayırlı ömürler diliyorum” dedi.