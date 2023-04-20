Kahramanmaraş’ta ‘dünyanın en saçma binası’ olarak bilinen binanın yıkılması ile aynı alanda yapımına başlanan Samsun Çarşısı tamamlanarak hizmete hazır hale getirildi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, ilde ticaretin canlanması ve esnafın faaliyetlerini sürdürmesi noktasında geçici çarşılar oluşturmaya devam ediyor. Bu çerçevede Trabzon Caddesi’nde ‘dünyanın en saçma binası’ olarak bilinen ve daha sonra yıkılan binanın yerine inşa edilen 22 iş yerinden oluşan Samsun Çarşısı’nda alt ve üstyapı çalışmalarının ardından iş yerlerinin de kurulumu da tamamlandı. Gerçekleştirilecek kura çekimi ile çarşıda hak sahibi olan esnafların belirlenmesinin ardından bölgede ticari faaliyetler başlayacak.

Kahramanmaraşlı Ali Cırık, Samsun Çarşısı’nın tamamlanmasının önemli olduğunu belirterek, “Şu an için en uygun olan oydu zaten. 18 katlı bina depremden önce yıkıldığından dolayı yapılması iyi olmuş. Zaten çarşı şu anda bitmiş vaziyette, esnaflarımıza böyle bir yer lazımdı. Allah devletimizden razı olsun” dedi.

18 katlı binanın daha önce yıkıldığını hatırlatan Mustafa Kadas, “18 katlı binanın ucube görüntüsü vardı, Maraş’a hiç yakışmıyordu zaten. Şimdi daha güzel olmuş. Çok hareketli bir yerdi. Esnaflara canlılık getirir burası. Çok güzel olmuş burası” diye konuştu.