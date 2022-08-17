Kahramanmaraş’ta düzenlenen sahte alkol operasyonunda 1 kişi yakalandı.

Kahramanmaraş’ta düzenlenen sahte alkol operasyonunda 1 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, Dulkadiroğlu ilçesi Karacasu Mamaraş Mahallesi’ndeki bir ikamette kaçak sahte içki imalatı yapıldığını tespit etti. Ekiplerin arama yaptığı ikamette, 65 litre kaçak sahte alkollü içki, 30 litre etil alkol, 1,5 kilogram alkol yapımında kullanılan hoş koku, çok sayıda boş alkol şişesi, kapak ve dolum aparatları ele geçirildi. Olayla ilgisi bulunan M.K. hakkında, ‘Gümrük Kaçağı Sahte Kaçak İçki’ suçu çerçevesinde soruşturma başlatıldı.