Kahramanmaraş’ta il merkezinde sağanak yağış, ilçelerde ise kar yağışı etkili oldu.

Kahramanmaraş’ta sabahın erken saatlerinde başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Şehir merkezinde kuvvetli rüzgârın etkisiyle devrilen bir ağaç, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kaldırıldı. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.

Elbistan, Afşin ve Göksun ilçelerinde ise yoğun kar yağışı ve şiddetli rüzgâr bir ağacın devrilmesine neden oldu. Devrilen ağaç, park halindeki bir otomobilin üzerine düşerek maddi hasara yol açtı. Vatandaşlar olumsuz hava şartları nedeniyle dikkatli olmaları konusunda uyarıldı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ihbarlara kısa sürede ulaşarak müdahalelerde bulundu.

Meteoroloji yetkilileri, bölgede yağışların bir süre daha etkisini sürdürebileceğini belirterek vatandaşların tedbirli olmasını istedi.