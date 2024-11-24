Kahramanmaraş’ta etkili olan rüzgâr bazı mahallelerdeki evlerin ve binaların çatılarını uçurdu.

Sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış rüzgâr hayatı olumsuz etkiliyor. Onikişubat ilçesindeki Hürriyet Mahallesi ve Yörükselim Mahallesi’nde bazı ev ve binaların çatılarını uçurdu. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, maddi hasar meydana geldi.

Cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde, rüzgârın etkisiyle çatılar yerinden sökülerek çevrede tehlike oluşturduğu görüldü. Vatandaşlar, rüzgârın şiddetinden dolayı endişe yaşarken, ekiplerin hasar gören bölgelerde çalışmalara başladığı öğrenildi.

Meteoroloji yetkilileri, rüzgârın şehirde etkisini sürdürmeye devam edeceğini belirterek vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı. Özellikle çatı altlarında bulunulmaması ve gerekli önlemlerin alınması konusunda uyarılar yapıldı.

Zarar gören binalarla ilgili hasar tespit çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.