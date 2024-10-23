Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Onikişubat’ın işlek arterlerinde orta refüj ve kavşakları düzenliyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin çalışma gerçekleştirdiği adreslerden biri de Onikişubat’ın işlek arterlerinden Av. Mehmet Ali Kısakürek Caddesi oldu. Geçtiğimiz aylarda asfaltı yenilenerek ulaşımı iyileştirilen Av. Mehmet Ali Kısakürek Caddesi’nde şimdi de refüj ve kavşakların düzenlenmesi gerçekleştiriliyor. Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü ekiplerince orta refüj ve kavşaklarda toprak tesviye, bitkilendirme, peyzaj ve çevre düzenlemeleri gerçekleştirilerek arter daha modern bir görünüme kavuşturuluyor. Gerçekleştirilen çalışmalarla bir yandan kent estetiği sağlanırken bir yandan da bölgede trafik akışı düzenleniyor. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, şehrin muhtelif noktalarında gerçekleştirilen peyzaj uygulamalarıyla bir yandan modern bir kentsel doku oluşturulurken bir yandan da çevresel değerlerin korunarak şehrin geleceğine yatırım yapıldığı belirtildi.