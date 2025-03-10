Ramazan ayının maneviyatı ve bereketi, Kahramanmaraş’ın sofralarındaki geleneksel tatlarla yansıyor. İftar sofralarının vazgeçilmez adreslerinden biri haline gelen Alpedo-Kervanhan Tesisleri, zengin mutfağı ve kente özgü lezzetleriyle misafirlerini ağırlıyor.

Kahramanmaraş’ta 11 ayın sultanı Ramazan iftar vakitlerinde dolu dolu yaşanıyor. Şehrin yöresel lezzetlerinin ikram edildiği, Alpedo-Kervanhan tesisleri de iftarda ilgi görüyor. Tesiste sunulan geniş menü, hem damak zevkine hitap ediyor hem de Ramazan’ın ruhuna uygun lezzetlerle buluşturuyor. Çorbadan ana yemeğe, tatlılardan dondurmaya kadar onlarca çeşit iftar sofrasında yerini alıyor. Kahramanmaraş mutfağının geleneksel yemekleri ustalıkla hazırlanırken, kuru pasta, yaş pasta, şerbetli ve sütlü tatlılar da tezgâhlarda göz dolduruyor.

Ramazan’ın vazgeçilmez tatlarından biri olan Maraş dondurması, iftar sofralarına serinlik katarken, tesisteki özel tatlı çeşitleri de büyük beğeni topluyor. Hem modern hem de otantik bir atmosfer sunan Alpedo-Kervanhan, misafirlerine sıcak bir Ramazan akşamı yaşatıyor. Tesiste çorba çeşitlerinin yanı sıra tarhana çorbası, bir birinden farklı lezzetlerin ile beraber eli böğründe, Maraş paçası, Maraş köftesi, Maraş tava, dondurma ve tatlılar ikram ediliyor.

Müşterilerden Yusuf Kiremitçi, "Ramazan ayındayız ve depremde büyük sıkıntılar yaşandı. Bizler yardım için geldik ve iftar saati gelince sorduk soruşturduk bize bu kervan hanı önerdiler. Kahramanmaraş sayılı şehirlerden biri zaten" dedi.

Müşterilerden Saygı Yılmaz ise "Ramazan ayının bereketli olmasını diliyorum ve zaten yıllardır kervanın ürettiği leziz ürünleri tüketiyoruz. Birbirinden farklı tatlılar da mevcut" diye konuştu.