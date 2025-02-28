Kahramanmaraş’ta 11 ayın sultanı Ramazan’ın gelmesiyle birlikte camilerde hummalı temizlik çalışması başladı.

Dulkadiroğlu ilçesindeki Bahçelievler Camii, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından detaylı bir şekilde temizlendi. Caminin halıları süpürüldü, dezenfekte edildi, avizeler temizlendi ve abdesthanelerde bakım çalışmaları yapıldı. Büyükşehir belediyesi temizlik işleri ekipleri, ibadethanelerin hijyenik bir ortamda olması için yoğun bir mesai harcadı.

Bahçelievler Camii İmam Hatibi Mustafa Nar, Ramazan’ın sadece oruç ibadetinin değil, aynı zamanda manevi ve fiziksel temizliğin de önemli olduğu bir ay olduğunu belirterek, "Ramazan ayı, birliğin, beraberliğin ve kardeşliğin zirveye ulaştığı mübarek bir zaman dilimidir. Camilerimizde huzur içinde ibadet edebilmek için böyle temizlik çalışmalarının yapılması çok önemli. Depremin ardından zor günler geçirdik ama birlik içinde yeniden ayağa kalktık. Rabbim, Ramazan ayını hepimiz için hayırlara vesile kılsın. Filistin, Suriye ve dünyanın dört bir yanında zor durumda olan Müslüman kardeşlerimizin de kurtuluşuna vesile olmasını niyaz ediyorum. Bu vesileyle camimizin temizlenmesine katkı sağlayan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanımız Fırat Gölger’e, daire başkanlarımıza, müdürlerimize ve emeği geçen tüm çalışanlara teşekkür ediyorum" dedi.