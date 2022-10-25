Dünyanın birçok noktasından izlenen parçalı güneş tutulması Kahramanmaraş’ta da izlendi.

Dünyanın birçok noktasından izlenen parçalı güneş tutulması Kahramanmaraş’ta da izlendi.

Kentin birçok yerinden parçalı güneş tutulmasını izlemek isteyen vatandaşlar, tutulmanın geldiği saatte sokaklara çıktı. Küçük Sanayi Sitesinde bir grup esnaf, kaynak yapımında kullanılan cam sayesinde parçalı güneş tutulmasını izledi.

Kentin bir başka noktasında ise yine kaynak camını alan vatandaşlar güneş tutulmasını ilgiyle takip etti.

Güneş tutulması nedeniyle toplumda batıl inançların yayıldığını ve bunlara inanılması gerektiğini söyleyen Kemal Arifoğlu, “Bazı batıl inançlara göre kötü durumlara yorumlayanlar var. Bunlar ne kadar inanılır bilemeyiz. Biz de kaynak camı ile izliyoruz gözleri rahatsız etmiyor” dedi.