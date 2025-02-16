Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, özel gereksinimli bireylere yönelik pastacılık kursu düzenleyecek. 12-17 yaş aralığındaki vatandaşlara yönelik gerçekleştirilecek kursa büyükşehirin internet adresinden çevrimiçi başvuru yapılabiliyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, özel gereksinimli bireylerin toplumsal hayata aktif katılımını desteklemek ve onların yeteneklerini geliştirmelerine katkı sağlamak amacıyla faaliyetlerini sürdürüyor. Bu kapsamda, 12 - 17 yaş aralığındaki özel gereksinimli bireylere yönelik pastacılık kursu düzenlenecek. Alanında uzman eğitmenler tarafından verilecek olan kursta, katılımcılar hem pastacılığın inceliklerini öğrenme fırsatı bulacak hem de el becerilerini geliştirerek üretmenin keyfini yaşayacak. Aynı zamanda kurs, özel gereksinimli bireylerin sosyalleşmelerini teşvik edecek ve toplumsal hayata daha aktif katılmalarına katkı sağlayacak. Kursa katılmak isteyenler, https://kahramanmaras.bel.tr/duyuru/2025/02/14/ozel-gereksinimli-vatandaslar-icin-pastacilik-kursu-basvuru-formu internet adresinden çevrimiçi başvuruda bulunabilecek. Başvurular, 17 Şubat Pazartesi gününe kadar devam edecek.