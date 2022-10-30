Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin iş yerine girmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2’si ağır 4 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin iş yerine girmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2’si ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, Onikişubat ilçesindeki Abdulhamit Han Mahallesi’nde meydana geldi. Ahmet Uncu Caddesi’nde seyir halindeyken iddiaya göre lastiği patlayan ve ehliyetinin olmadığı öğrenilen F.B. (19) idaresindeki 46 BR 677 plakalı otomobil, seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek iş yerine daldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan yaralıları çıkardı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazada sağlık durumu ağır olan 14 yaşındaki Ahmet Kaan Biricik, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Otomobilden yaralı olarak çıkarılan sürücü F.B. (19) ile yolcu Z.G.’nin (14) sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, H.B. (14) ve Ö.F.G’nin (14) hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi. Kaza sonrası iş yerine giren otomobil kaldırılırken olayla ilgili soruşturma devam ediyor.