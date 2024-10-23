Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ekipleri, paydaş kurum temsilcileri ve gönüllülerin katılımıyla ormanlık alanda evsel ve ambalaj atıklarından temizledi.

Daha yeşil bir gelecek ve daha temiz bir Kahramanmaraş için faaliyetlerini kesintisiz sürdüren, şehrin ciğerleri olan ormanlara sahip çıkan ve doğal yaşam haklarına ilişkin farkındalık oluşturmak için faaliyetlerine devam eden Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğiyle 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen “Ormanlar için El Ele” etkinliğine de kayıtsız kalmadı.

Çevre Koruma ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı Çevre Denetimi Şube Müdürlüğü ekipleri, paydaş kurum temsilcileri ve gönüllülerin katılımıyla Kahramanmaraş Millet Ormanı’nda gerçekleştirilen etkinlikte, ormanlık alanı evsel ve ambalaj atıklarından temizledi. Atıklardan arındırılan orman doğal görünümüne kavuşurken etkinlikte renkli görüntüler ortaya çıktı. Etkinlikle çevre bilincinin artırılması ve farkındalık oluşturulması hedeflenirken şehrimizin güzel çehresini birlikte koruyalım mesajı verildi.