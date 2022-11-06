Kahramanmaraş’ta 2022 Türkiye Off-Road Şampiyonası’nın 7. ayak final yarışları tamamlandı. Vatandaşların doyumsuz seyri ile tamamlanan yarışlar kıran kırana geçerken, bazı araçlar takla attı.

Kahramanmaraş’ta 2022 Türkiye Off-Road Şampiyonası’nın 7. ayak final yarışları tamamlandı. Vatandaşların doyumsuz seyri ile tamamlanan yarışlar kıran kırana geçerken, bazı araçlar takla attı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED), Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Kahramanlar Off-Road Spor Kulübü öncülüğünde Kapıçam Tabiat Parkı’nda düzenlenen yarışlara, Irak, İran, Azerbaycan ve Türkiye’nin farklı kentlerinden 44 araçla 88 sporcu katıldı.

Yarışlarda sporcular ilk gün, 10 kilometrelik parkuru 4 kez geçtikten sonra ilk günü tamamladı. Orman etabında 10 kilometrelik parkuru tamamlayan sporcular; 1,8 kilometrelik seyirci etabını Kapıçam Tabiat Parkında "2022 Türkiye Off-Road Şampiyonu" düzenlendi.

Sabah saatlerinde uluslararası düzeyde başlayan yarışlarda 4 araç takla atarak pert oldu. Bir araç çamura saplanarak, yarış dışı kaldı.

Seyircilerin büyük bir heyecanla izledikleri yarışlarda sporcular alanı toz bulutuna boğdu. Renkli ve adrenalin dolu görüntülerin sahne olduğu yarışlar nefes kesti.

Resmi olmayan sonuçlara göre Denizli’den Kemal Özsoy Türkiye şampiyonu oldu.