Türkiye Off-Road Şampiyonası’nın final ayağında Kahramanmaraş’a gelen araçlar, gerçekleştirilecek yarışlar öncesinde şov yaptı.

Türkiye Off-Road Şampiyonası’nın final ayağında Kahramanmaraş’a gelen araçlar, gerçekleştirilecek yarışlar öncesinde şov yaptı.

Kahramanmaraş’ta adrenalin tutkunları, 4-6 Kasım tarihleri arasında Dulkadiroğlu ilçesi Kapıçam Tabiat Parkı’nda buluşacak. Yarışlar öncesi 60’tan fazla arazi aracı, Milli İrade Meydanı’nda temsili start yaptı. Nefes kesici ve adrenalin dolu anların yaşandığı gösterilerde vatandaşlar telefonları ile fotoğraf çekerek anın tadını çıkarttı.

Yarışların heyecanlı olacağını söyleyen Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, “3 ülke, 25 il, 44 takım ve 88 sporcu çok ciddi bir katılım. Güzel bir etkinlik olacak ve Kahramanmaraş daha fazla etkinliğe ev sahipliği yapan bir il olacak” dedi.