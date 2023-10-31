Kahramanmaraş’ta düşman askerlerine ilk kurşunu sıkarak milli mücadelenin fitilini ateşleyen Sütçü İmam, kahramanca mücadelesiyle 103 yıldır gönüllerde yaşıyor.

Kahramanmaraş’ta milli mücadelenin kahramanları arasında yer alan ve ilk kurşunu atarak Kahramanmaraş’ın işgalci düşmanlarına karşı direnişinin fitilini ateşleyen Sütçü İmam’ın kahramanca direnişinin 103. yılında gönüllerde yaşamaya devam ederken, bu kahramanlık öyküsü ise nesilden nesile aktarılmaya devam ediyor.

31 Ekim 1919 günü Uzunoluk Hamamından çıkan 3 Türk kadına düşman askerleri tarafından, ’Burası artık Türk memleketi değildir. Fransız müstemlekesinde peçe ile gezilmez!’ diyerek kadınların peçelerini zorla açmak istemelerinin ardından olaya ilk müdahale eden Çakmakçı Sait, işgalci askerlerin kurşunları ile olay yerinde şehit olur. Bu olaya şahit olan ve bölgede süt satarak geçimini sağladığı için "Sütçü" lakabı verilen Sütçü İmam, üzerinde bulundurduğu tabanca ile bir Fransız askerini öldürür ve 2 Fransız askeri ise oradan kaçar. 31 Ekim 1919’da yaşanan bu olay, Kahramanmmaraş’ın milli mücadele döneminde göstereceği kahramanca direnişin fitilini ateşleyen dönüm noktası oldu.

Kahramanmaraş’ın kurtuluşundan sonra belediyede odacılık görevi, ardından da bir kalede topçuluk görevi verilen Sütçü İmam, 25 Kasım 1922’de hayatını kaybetti.

“Fransız askerleri hadlerini aşmıştır”

Sütçü İmam’ın gerçekleştirdiği olayın öneminden bahseden Tarihçi Yazar Serdar Yakar, “Bundan tam 103 yıl önce Kahramanmaraş, önce İngilizler daha sonra ise Fransızlar tarafından işgal edilmişti. Fransız işgalinin daha 2’nci gününde 31 Ekim 1919’da Fransızlar tarafından işgal edilen Maraş’ta artık Fransız-Ermeni askerler şehri ele geçirmişler, sokak sokak gezerek Türklere korku salmaya çalışırlar. Bu arada Kireççizade İmam Efendi, Sütçü İmam dediğimiz kişi, İmam adıdır aslında mesleği imamlık değil sütçülüktür. Onun dükkanının karşısındaki Uzunoluk Hamamı’ndan 3 kadın ve yanlarındaki kız çocuğu hamamdan çıktıklarında Fransız askerleri ile karşılaşırlar. Fransızlar burada hadlerini aşarak peçeleri bulunan kadınların peçelerini açmaya çalışırlar. Kadınların seslerine orada bulunan Çakmakçı Sait gibi Gaffaroğlu Osman gibi birçok Türk tepki göstererek kadınlarımızı Fransızların elinden almaya çalışırlarken Çakmakçı Sait yaralanır ve daha sonra ise Milli Mücadele’nin ilk şehidi olacaktır. Sütçü İmam bu olayı görür ve silahını alarak Fransızların üzerine ateş açmaya başlar. Birisi orada ölür ve 2 Fransız askeri ise oradan kaçar” dedi.

“Kahramanmaraş bunun için kahramandır”

Kahramanmaraş’ın bu olaylardan dolayı kahraman ve madalyalı şehir olduğunu ifade eden Yakar, “Maraş bir Türk yurdudur. Evliya Çelebi Maraş’ı Türkmen yurdu olarak tarif eder. Bir Türk yurdu olan Maraş’ta namus birinci kavramdır. Yani Sütçü İmam bir ferdi hareket ile bu davranışta bulunarak Türk kadınlarının namusunu korur, korumak için yola çıkar. Yine Sütçü İmam gibi aynı duygularla Türk namusunu korumaya çalışan bir genç insan olan Çakmakçı Sait de orada şehit oldu. Orada o gün kim olsa Sütçü İmam gibi davranır. Onun şuur ve gayreti ile namusu korumaya çalışır. Kahramanmaraş bunun için kahramandır, bunun için madalyalı bir bayrağa sahiptir” diye konuştu.

31 Ekim 1919’da gerçekleşen ve günümüze kadar gelen kahramanlık destanını çocuklarına aktardığını söyleyen Mehmet Sepetçi, “Ben de Kahramanmaraş’ta yaşayan bir bireyim. 31 Ekim 1919’da Sütçü İmam dedemiz, Türkiye çapında büyük bir olayın fitilini ateşlemiştir. Allah binlerce kez razı olsun” ifadelerini kullandı.