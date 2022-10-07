Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed aleyhissalatü vesselamın dünyaya geldiği gün olarak kutlanan Mevlit Kandili, Kahramanmaraş’taki camilerde dualarla idrak edildi.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed aleyhissalatü vesselamın dünyaya geldiği gün olarak kutlanan Mevlit Kandili, Kahramanmaraş’taki camilerde dualarla idrak edildi.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (SAV) doğum günü olan Mevlit Kandili, tüm yurtta olduğu gibi Kahramanmaraş’taki Tarihi Ulu Cami’de de kutlandı. Yatsı namazı saatinin gelmesiyle camiye akın eden müminler, imam hatiplerce okunan Temcid-i Şerif’i dinledi. Kılınan yatsı namazının ardından Mevlidi Şerifler ve Kur’an-ı Kerim okunarak dualar edildi. Namazın arından cemaate çeşitli ikramlar dağıtıldı.