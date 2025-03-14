Kahramanmaraş'taki TOKİ 21. Yüzyıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, geri dönüşüm çalışmalarına önemli katkı sunuyor. Okulun mobilya ve iç tasarım alanı öğrencileri, eski okul sıralarını yenileyerek tekrar kullanıma kazandırıyor.ANKARA (İGFA) - TOKİ 21. Yüzyıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Mobilya ve İç Mekân Tasarımı alanında eğitim gören 22 öğrenci, okulun atölyelerinde öğretmenlerinin nezaretinde eski okul sıralarını yenileyerek tekrar eğitime kazandırıyor. Geri dönüşüme katkı sağlayan öğrenciler aynı zamanda mesleki bilgi ve becerilerini artırıyor, bu çalışmadan gelir elde ederek aile bütçelerine destek oluyor.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan habere göre çeşitli nedenlerle kullanılamayacak hâle gelen sıralar, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okula nakledilirken, okula gelen sıralar, talaş alma, zımparalama, dolgu ve vernik işlemleri ile metal aksamın yeniden boyanması, eksik parçalarının tamamlanması ve son olarak montajları yapılarak ilk günkü hâline getiriliyor. Mobilya ve İç Mekân Tasarımı Alan Şefi Ramazan Çekiç, proje kapsamında kullanılmış sıraların atölyelerde onarılarak sıfır hâle getirildiğini ve bu sayede geri dönüşüm sürecine büyük katkı sağlandığını belirtti. Çekiç, "10 yıl, 15 beş yıl kullanılmış sıralar, öğrencilerimiz tarafından yenilenerek tekrar okullarımıza kazandırılıyor. Bu süreç, hem ekonomik açıdan hem de sürdürülebilirlik açısından büyük önem taşıyor." dedi.

Mobilya ve İç Mekân Tasarımı Öğretmeni Muhammet Ali Çelebi, öğrencilerin döner sermaye kapsamında çalışarak aile bütçelerine katkı sağladıklarını ve geri dönüşümün çevresel etkiler açısından büyük bir kazanım olduğunu vurguladı.

Okulun sektöre nitelikli eleman yetiştirdiğini belirten TOKİ 21. Yüzyıl MTAL Müdürü Mehmet Gazi Ergören ise, geri dönüşüm kapsamında eski sıraların yenilenip yeniden ekonomiye kazandırılmasıyla ilgili önemli bir çalışma yürüttüklerini belirterek, "Depremin yaralarını sarmak ve öğrencilerimizi tekrar sıralarına kavuşturmak adına bu projeyi sürdüreceğiz" dedi.