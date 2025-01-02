Kahramanmaraş’ta bir marketin deposunda çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı.

Yangın, Onikişubat ilçesi Saçaklızade Mahallesi’ndeki 3 katlı bir binanın 2. katındaki market deposunda çıktı. İhbar üzerine adrese Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Bir anda büyüyen alevlere müdahale eden ekipler yangını söndürdü. Soğutma çalışmalarının sürdüğü depoda maddi hasar meydana geldi.

Deponun üst katında oturan Yunus Fedakar, “Patlama sesleri duydum. Ben o sırada evdeydim ve doğalgaz vanalarını kapatıp dışarı çıktım. İtfaiye ekipleri müdahale ederek söndürdü” dedi.

Yangın sonrası polis ekiplerinin incelemeleri sürüyor.