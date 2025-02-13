Kahramanmaraş’ta etkili olan soğuk hava nedeniyle Mağaragözü Çayı buz tuttu.

Afşin ilçesi Çobanbeyli Mahallesinin içinden de geçen Mağaragözü Çayı sabahın erken saatlerinde buz tuttu. Düşük sıcaklıklar sebebiyle buz tutan çay vatandaşların ilgisini çekti.

Çayın buz tutması nedeniyle ortaya çıkan görüntüyü fotoğrafladığını söyleyen fotoğrafçı Mehmet Gören, "Mağaragözü Çayı’nın suyu ilkbahar aylarına göre az da olsa akmaya devam ediyor.Çayın buz tutması ve suyun buzun altından akması, ağaçlarında karla kaplanması görülmeye değer bir görsellik sundu" dedi.