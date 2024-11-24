Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi, şehir merkezinde etkili olan kuvvetli rüzgâr ve fırtınanın 25 Kasım Pazartesi günü öğle saatlerine kadar devam edeceğini belirterek, dikkatli ve tedbirli olunması noktasında vatandaşları uyardı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi, şehir merkezinde etkisini artıran kuvvetli rüzgâr ve fırtınaya ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, 25 Kasım Pazartesi günü öğle saatlerine kadar kuvvetli rüzgâr ve fırtınanın etkili olacağı, bu süre boyunca vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği vurgulandı. Şehir merkezinde etkili olan kuvvetli rüzgârın ulaşımda aksamalar, çatı uçmaları ve soba zehirlenmeleri gibi ciddi risklere yol açabileceği belirtildi. Çatı uçması ve ağaç devrilmesi riski nedeniyle açık alanlardan uzak durulması, seyir halindeki araçların dikkatli olması, sobadan kaynaklanabilecek karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı gerekli önlemlerin alınması noktasında vatandaşlar uyarıldı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kuvvetli rüzgâr ve fırtına nedeniyle yaşanabilecek her türlü olumsuzluğa karşı sahada teyakkuz halinde olduğunu duyurdu. Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, İtfaiye Dairesi Başkanlığı ve KASKİ ekipleri, 24 saat görev başında çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi, acil durumlara hızlı müdahale için araç ve personel desteğini artırdı. Yapılan açıklamada Büyükşehir Belediyesinin sahadaki ekiplerinin yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazır bulunduğu ve tüm kaynakların seferber edildiği belirtildi. Ayrıca vatandaşlara acil durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi’nden itfaiye ekiplerine ve ALO 153’ten Afet Koordinasyon Merkezi’ne ulaşmaları çağrısında bulunuldu.