MSB’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Kahramanmaraş’ta kurduğu Seyyar Sahra Hastanesinde yaralı vatandaşlarımızın tedavisine devam ediyor, vatandaşlarımızla yakından ilgileniyoruz” ifadelerine yer verildi.

Mehmetçik, yardım malzemelerini intikalin zor olduğu bölgelere ulaştırıyor

Mehmetçik, yardım malzemelerini intikalin zor olduğu bölgelere ulaştırıyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kahramanmaraş’ta kurulan sahra hastanesinde yaralıların tedavisinin devam ettiğini bildirdi.

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