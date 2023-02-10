Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kahramanmaraş’ta kurulan sahra hastanesinde yaralıların tedavisinin devam ettiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kahramanmaraş’ta kurulan sahra hastanesinde yaralıların tedavisinin devam ettiğini bildirdi.

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MSB’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Kahramanmaraş’ta kurduğu Seyyar Sahra Hastanesinde yaralı vatandaşlarımızın tedavisine devam ediyor, vatandaşlarımızla yakından ilgileniyoruz” ifadelerine yer verildi.