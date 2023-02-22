Hatay’ın Defne ilçesinde aşevi kurup, 10 bin kişilik sıcak yemek dağıtımına devam eden İzmit Belediyesi, 2. aşevini de Kahramanmaraş’a kuracak.

Hatay’ın Defne ilçesinde aşevi kurup, 10 bin kişilik sıcak yemek dağıtımına devam eden İzmit Belediyesi, 2. aşevini de Kahramanmaraş’a kuracak.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından tüm birimleriyle deprem bölgesi için harekete geçen İzmit Belediyesi, bölgedeki çalışmalarına devam ediyor. Adıyaman ve Kahramanmaraş’ta çadırkent kurma hazırlıklarını sürdüren İzmit Belediyesi, Hatay Defne’de kurduğu sahra aşevi ile günde 10 bin kişilik sıcak yemek dağıtımı yapıyor. Ekipler, depremin merkezi olan Kahramanmaraş’ta da sahra aşevi kurulması adına harekete geçti. Bu zorlu süreçte depremzedelerin sıcak yemek ihtiyacını karşılamak üzere dün akşam yola çıkan ekipler, Kahramanmaraş’ta bugün itibariyle sıcak yemek hizmetine başlayacak.