Kahramanmaraş’ta Kamu Personel Seçme Sınavı’na (KPSS) giren adaylar sınavda ter dökerken, yakınları ağaç gölgelerinde bekledi.

Yurt genelinde olduğu gibi Kahramanmaraş’ta da KPSS heyecanı başladı. Saat 10.15’te başlayan sınavda adaylara 120 soru için 130 dakika süre verildi. Dulkadiroğlu ilçesindeki TOKİ Yıldız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde sınav saatine 15 dakika kala kapılar kapatılırken, son dakikalarda okula gelen 3 aday sınava yetişmeyi başardı. Adayların yakınları ise sıcak havada ağaç gölgelerinde bekledi. Hülya Günal, “Bütün öğrencilere başarılar, inşallah hepsi yetişmiştir. Zorlanıyorlar, hava şartları ve ulaşım imkanları çok zor. Hepsine başarılar, bekliyoruz ağaç gölgelerinde” dedi.