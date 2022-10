Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Uluslararası 8. Kitap ve Kültür Fuarı’nı 300 binin üzerinde kişinin ziyaret ettiğini söyledi.

Uluslararası 8. Kitap ve Kültür Fuarı’na ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Hayrettin Güngör, “14 Ekim tarihinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanımız Prof. Dr. Fahrettin Altun’un katılımıyla gerçekleştirdiğimiz fuarımızın bugün son günü. 10 gündür hemşehrilerimizi burada ağırlıyoruz. Fuarımızda sadece Kahramanmaraşlı hemşehrilerimizi değil, civar şehirlerden gelen çok sayıda vatandaşımızı da misafir ettik. Fuarımıza ilgi gösteren ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Kitap ve Kültür Fuarının her yıl büyüyerek devam ettiğini belirten Güngör, “8 yıldır düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz fuarımız her geçen yıl büyüyerek devam ediyor. Her yıl yayınevi, kitap ve faaliyet sayımızı artırıyoruz. Hamdolsun her yıl ziyaretçi sayımız da artıyor. Bu sene kitap fuarımızı fahri hemşehrimiz Sezai Karakoç anısına düzenledik. Uluslararası 8. Kitap ve Kültür Fuarı’nda 210 yayınevi ile 350 şair ve yazarımız okurlarla buluştu. 50 civarında da panel ve konferans düzenledik. 4 özel panelimizde de Nuri Pakdil, Sezai Karakoç, Rasim Özdenören ve Mevlâna İdris’i yâd ettik” ifadelerini kullandı.

8. Kitap ve Kültür Fuarı’nda bu yıl hedeflerinin 300 bin ziyaretçi olduğunu belirten Hayrettin Güngör, şunları kaydetti:

"Hamdolsun 300 binin üzerinde ziyaretçimizi fuarımızda ağırladık. Bu bizim için gerçekten son derece önemli. Açıldığı günden itibaren fuarımızı sık sık ziyaret ettik. Özellikle gençlerimizin ilgisi bizleri çok mutlu etti. Fuarda gençlerimize yönelik çeşitli etkinlikler de düzenlendi. Şiir okuma etkinliğimize gençlerimizin ilgisi mutluluk vericiydi. Şiir ve edebiyatın başkentinde kitap fuarımızı her geçen yıl geliştirdiğimiz gibi Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri’ni de geliştirmeye devam ediyoruz. İnşallah bu yıl Aralık ayında Uluslararası 3. Şiir ve Edebiyat Günleri’ni hemşehrilerimizle buluşturacağız.”