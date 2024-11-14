Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesine bağlı Düldül Dağı, sonbaharda kartpostallık görüntüsüyle büyük ilgi çekiyor.

Sonbaharın renk cümbüşü ile bezenen bu doğal alan, her yıl olduğu gibi bu yıl da fotoğrafçıların, doğa yürüyüşü tutkunlarının ve doğa severlerin akınına uğradı. Sarı, turuncu ve kırmızının farklı tonlarına bürünen ağaç yaprakları kendine hayran bırakıyor. Hem bölge halkı hem de şehir dışından gelen ziyaretçiler için cazibe merkezi haline gelen Düldül Dağı, doğada huzurlu vakit geçirmek isteyenler için ideal bir alan oluşturuyor.

Ziyaretçiler, 2110 metrelik zirveye doğru çıktıkça, hem Kahramanmaraş’ın hem de baraj gölü manzarasının tadını çıkarabiliyor. Berke Barajı’nın mavisiyle buluşan renkli sonbahar tonları, ziyaretçilere büyüleyici bir manzara sunarken, aynı zamanda bölgenin turizm potansiyelini de ön plana çıkarıyor.