Kahramanmaraş’ta 2024-2025 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle birlikte il genelinde 276 bin 421 öğrenci karnelerini alarak yaz tatiline çıktı.

Karne dağıtım töreni, Onikişubat ilçesindeki Şehit Ömer Faruk Sayıl İlkokulu’nda düzenlendi. İl Millî Eğitim Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen programa Vali Yardımcısı İbrahim Şenkon, Onikişubat Kaymakamı Salih Çiğdem, İl Millî Eğitim Müdürü Erhan Baydur, İlçe Millî Eğitim Müdürü Harun Kurt, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Törende sınıf ziyaretleri yapılarak öğrencilere karne ve çeşitli hediyeler takdim edildi. Öğrenciler, karne sevinci yaşadı.

Bu yıl bakanlık tarafından uygulamaya alınan "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" kapsamında, ilkokul birinci sınıf öğrencilerine geleneksel karne yerine gelişim raporu verildi. Öğrencilerin zihinsel, sosyal, duygusal ve fiziksel gelişimlerinin bütüncül şekilde değerlendirildiği rapora velilerin, e-Okul sistemi üzerinden de erişebileceği ifade edildi.