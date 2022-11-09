Çiftin cenazeleri, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

Antalya’da kız öğrenciler yine saç saça baş başa kavga etti

Antalya’da kız öğrenciler yine saç saça baş başa kavga etti

Olay, Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesi Altınova Mahallesi’nde meydana geldi. Altınova Mahallesi’ndeki tek katlı evde yaşayan Mehmet Demirci (70) evin giriş kapısının önünde hareketsiz yatarken bulundu. Eve giren Demirci’nin yakınları, eşi Esma Demirci’nin (67) de hareketsiz yattığını fark ederek durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, çiftin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldüğünü belirledi.

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