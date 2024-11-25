Kahramanmaraş’ın Ekinözü ilçesinde karda mahsur kalan 10 öğretmen, belediye ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Elbistan ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamalarına katılan öğretmenlerden 10’u, görev yaptıkları Ekinözü ilçesinin Soysal Mahallesi’ne dönmek üzere minibüsle yola çıktı. Araç, Ortaören Mahallesi’nde kar ve tipi nedeniyle kapanan yolda ilerleyemeyerek mahsur kaldı. Öğretmenlerin yardım istemesi üzerine Ekinözü Belediye Başkanı Harun Vicdan, ekibi ile yola çıktı. Tipi nedeniyle bölgeye güçlükle ulaşan ekipler, 1 saatlik çalışma sonunda öğretmenleri kurtardı.