Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 13 Eylül’de kamuoyuyla paylaştığı Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi çerçevesinde Kahramanmaraş’taki ilk temel Pazarcık ilçesinde atıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 13 Eylül’de kamuoyuyla paylaştığı Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi çerçevesinde Kahramanmaraş’taki ilk temel Pazarcık ilçesinde atıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 13 Eylül’de kamuoyuna açıkladığı Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi “İlk Evim İlk İş Yerim” projesi 81 ilde 500 bin sosyal konut, 1 milyon konut amaçlı arsa, 50 bin iş yeri projesi çerçevesinde Kahramanmaraş’taki TOKİ konutlarının ilk temeli Pazarcık ilçesinde atıldı.

İlçedeki Yukarı Pazarcık Mahallesi’nde bulunan 23 bin 219 dekarlık alanda inşa edilecek olan projede 210 konut yaklaşık 2 yıl içerisinde tamamlanacak.

Cumhuriyet tarihinin en büyük projesi olarak adlandırılan sosyal konut hamlesinde Kahramanmaraş il merkezinde 1070, Elbistan ilçesinde 750, Türkoğlu ilçesinde 250, Afşin ilçesinde 500, Pazarcık ilçesinde 210, Çağlayancerit ilçesinde 121 ve Göksun ilçesinde 200 konut olmak üzere toplam 3 bin 101 konut inşa edilerek hak sahibi vatandaşlara teslim edilecek.