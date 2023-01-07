Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinin Kahramanmaraş etabında kura çekimleri heyecanı yaşandı.

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinin Kahramanmaraş etabında kura çekimleri heyecanı yaşandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinin Kahramanmaraş etabı olan 3 bin 101 konut için kura çekimleri başladı.

81 ilde 2+1 ve 3+1 planında yapacağı konutlara Kahramanmaraş’ta vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. 2 gün sürecek kura çekiminin ilk gününde Kahramanmaraş merkez ve Elbistan ilçesinden hak sahipleri belirlenirken, 33 bin 340 kişinin merkezden başvurduğu TOKİ konut projesinde bin 70 kişi hak sahibi olacak. Elbistan ilçesinden ise 5 bin 956 kişinin baş vuru yaptığı konut projesinde 750 kişi hak sahibi olacak.

Programda konuşan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayretin Güngör, “Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hayata geçirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi İlk Evim İlk İş Yerim projesi çerçevesinde şehrimize kazandırılacak olan konutların hak sahiplerinin belirlenmesi için düzenlenen kura çekimi için bir araya geldik. Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde çok güzel bir proje başlatıldı. Hemşehrilerimiz İlk Evim İlk İş Yerim projesiyle ev ve iş yeri sahibi olabilecek. Proje çerçevesinde şehrimize de 3 bin 101 konut inşa edilecek. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çok daha büyük projelerin hayata geçirileceğine hiçbir şüphemiz yok. Hem hükümetimiz hem de yerel yönetimler olarak bizler konut konusunda çok ciddi çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Kura çekimizin hayırlı olmasını diliyor, tüm hak sahiplerimizi tebrik ediyorum” dedi.

Kura çekimleri yarın ise, Göksun, Türkoğlu, Afşin, Pazarcık ve Çağlayancerit için devam edecek.

Kahramanmaraş genelinde 48 bin 54 kişinin başvurduğu toplu konut projesinde 3 bin 101 kişi hak sahibi olacak.