Kahramanmaraş’ta farklı iş yerlerinde hırsızlık yaptığı tespit edilen 1 şüpheli yakalandı.

Kahramanmaraş’ta farklı iş yerlerinde hırsızlık yaptığı tespit edilen 1 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, farklı iş yerlerinde meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili olarak Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı. Çalışmada olayın şüpheli V.G. çalmış olduğu suç eşyaları ile birlikte yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli ifadesi alındıktan sonra çıkarıldığı adliyede tutuklandı.