Kaza, sabah saatlerinde Türkoğlu ilçesinde meyana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 46 AAP 118 plakalı otomobile hemzemin geçitten geçmeye çalışırken yük trenine çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri hafif şekilde yaralanan otomobil sürücüsüne müdahale ederken, sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrası otomobilde maddi hasar oluştu. Otomobil çekici marifetiyle kaldırıldı. Kaza sonrası soruşturma devam ediyor.

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