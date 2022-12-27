Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması ile kazaya karışan halk otobüsü çekiciyle kaldırıldı.

Kazada otobüs içerisinde bulunan 10’un üzerindeki yolcu yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Necip Fazıl Şehir Hastanesi ve Sütçü İmam Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza, Dulkadiroğlu ilçesi Güzelyurt Mahallesi’nde meydana geldi. Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesinden hareket eden 46 H 0006 plakalı halk otobüsü, şehir merkezi istikametine seyir halindeyken şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle refüjdeki direğe ve ağaca çarparak devrildi.

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