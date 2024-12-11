Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelindeki halk ekmek satış noktalarına Yeşilkent, Sakarya, Karacasu Karşıyaka, Kanuni ve Yusuflar Mahallelerini de ekledi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların kaliteli ve uygun fiyatlı ekmek ile unlu mamullere daha kolay ulaşabilmesi için Halk Ekmek hizmetini büyütmeye devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde halk ekmek satış noktasının sayısını artırarak 91’e ulaştırdı.

Halk Ekmek Fabrikası, günlük 60 binin üzerinde ekmek ve unlu mamul üretimiyle vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamayı sürdürürken, yeni açılan büfelerle bu hizmetin erişim alanı genişletildi. Son olarak Yeşilkent, Sakarya, Karacasu Karşıyaka, Kanuni ve Yusuflar mahallelerine 5 yeni halk ekmek büfesi kazandırıldı. 16 Aralık Pazartesi günü itibarıyla hizmete başlayacak yeni büfelerle birlikte vatandaşlar, ekonomik fiyatlarla taze ve sağlıklı ekmeklere daha yakın bir noktadan ulaşma imkânına kavuşacak.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, “Vatandaşlarımızın yanında olmaya ve yaşamlarını kolaylaştırmaya yönelik çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu kapsamda muhtarlarımızdan gelen talepler doğrultusunda 5 yeni halk ekmek satış noktası oluşturulmuştur. Yeşilkent, Sakarya, Karacasu Karşıyaka, Kanuni ve Yusuflar mahallelerimizdeki yeni halk ekmek satış noktalarında 16 Aralık Pazartesi gününden itibaren unlu mamul satışı başlayacaktır” ifadelerine yer verildi. Yeni büfelerin hizmete girmesiyle birlikte, Kahramanmaraş genelinde Halk Ekmek hizmetinden yararlanan vatandaş sayısının önemli ölçüde artması bekleniyor.